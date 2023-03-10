Сотрудники полиции задержали 22-летнего нальчанина за стрельбу на свадьбе

3 марта 2023 года около 14ч. 30 мин. в дежурную часть Управления МВД России по г.о. Нальчик поступило сообщение о том, что возле одного из ресторанов по ул. 2 Таманской Дивизии слышны звуки выстрелов.
Выехавшие по указанному адресу участковые уполномоченные полиции ОП №1 УМВД установили, что 22-летний нальчанин, находясь на стоянке возле ресторана, во время свадебных мероприятий своего друга, произвел несколько раз выстрелы из охолощенного пистолета.
Молодой человек осознал свою вину в совершении правонарушения. По данному факту нарушитель привлечен к административной ответственности.
Сотрудники полиции напоминают, что подобные действия влекут за собой административный штраф в размере от сорока до пятидесяти тысяч рублей, с конфискацией оружия и патронов, сообщает пресс-служба УМВД России по г. о. Нальчик.
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