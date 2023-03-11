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Сотрудники полиции Майского района познакомили кадетов с работой своего подразделения

Сотрудники полиции Майского района познакомили кадетов с работой своего подразделения

11.03.2023 | 19:18
Участие в ознакомительной экскурсии приняли представители общественных советов и совета ветеранов, сообщает пресс-служба МВД по КБР. Отдел МВД России по Майскому району с обзорной экскурсией посетили учащиеся седьмого кадетского класса МКОУ "СОШ № 7 им. Героя Советского Союза Н.Г. Калюжного» г.о. Нальчик. Первым делом ребята посетили кинологический центр, где кинологи познакомили их со своей работой, показали в каких условиях содержатся животные. Продемонстрировали, как служебные собаки находят скрытые взрывчатые вещества. После чего кадетов повели в современный, интерактивный тир отдела, там ребят познакомили с современными технологиями, показали, с учетом соблюдения всех требований безопасности, как сотрудники полиции выполняют нормативы по стрельбе. В спортзале отдела ребята приняли участие в спортивных мероприятиях. Кадеты сыграли партию в настольный теннис с сотрудниками, потренировались на беговой дорожке и испытали свои силы на учебных манекенах. Во время экскурсии по отделу полиции кадеты задавали многочисленные вопросы, на которые получали исчерпывающие ответы. Также в экскурсии приняли участие члены ветеранской организации Владимир Ильич Караев, Анатолий Андреевич Тыщук, представитель Общественного совета при ОМВД Юлия Поротникова, а также заместитель директора образовательного учреждения, член Общественного совета при МВД по Кабардино-Балкарской Республике Зарема Ципинова. Представители общественности пожелали ребятам хорошо учиться и вырасти достойными гражданами своей страны. В завершении встречи кадеты поблагодарили сотрудников Отдела МВД России по Майскому району за увлекательную и интересную экскурсию. Ребята остались довольны увиденным, получили массу новых впечатлений, пообщавшись с сотрудниками органов внутренних дел и выразили пожелание на скорую встречу.   https://t.me/vestikbr
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