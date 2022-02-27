Сотрудники полиции г. Нальчика пресекли факт сбыта наркотических средств

В ходе несения службы на ул. Эльбрусской внимание сотрудников отдельного батальона ППС Управления МВД России по г.о. Нальчик привлекла подозрительная женщина. При проверке документов и личном досмотре полицейские обнаружили у 31-летней нальчанки 20 полимерных свертков с кристаллическим веществом белого цвета и сотовый телефон, в котором находились фотографии местоположения тайниковых закладок. Женщина пояснила, что изъятое у нее вещество является синтетическим наркотиком, которое она приобрела у незнакомца с целью последующего сбыта путем осуществления тайниковых закладок на территории Нальчика. Женщина также сообщила, что три из них уже успела сделать. Из указанных подозреваемой мест сотрудники полиции извлекли сделанные ранее закладки. Согласно результатам проведённой экспертизы, изъятым является наркотическое средство «метадон», общей массой 9.5 гр. Подозреваемая заключена под стражу. В отношении нее возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере).