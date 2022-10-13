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Сотрудники полиции Черекского района приняли участие в донорской акции

Сотрудники полиции Черекского района приняли участие в донорской акции

13.10.2022 | 18:41
Полицейские посвятили акцию памяти сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей, сообщает пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике. В память о трагически погибших 13 октября 2005 года коллегах и мирных жителей республики сотрудники Отдела МВД России по Черекскому району во главе со своим руководителем полковником полиции Далхатом Хапаевым приняли участие в сдаче донорской крови. Проведение этого мероприятия было инициировано руководством Отдела. "Такие мероприятия формируют у личного состава чувство патриотизма и сопереживания людям, нуждающимся в экстренной помощи. Донорство – важное дело, необходимое и всегда востребованное. Люди приходят поделиться своей кровью по зову сердца. Мы всегда надеемся и верим, что вовремя сданная кровь поможет спасти чью-то жизнь", - отметил Далхат Хапаев. В добровольной акции приняли участие более 50 сотрудников Отдела. Многие из сотрудников, пришедших сегодня на станцию переливания крови, сдают ее регулярно. "О своих погибших товарищах, об их семьях, которые живут в нашем районе, мы помним всегда. В память о них мы и принимаем участие в таком мероприятии. Мы уверены, что это поможет нуждающимся людям", - говорят полицейские.  
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