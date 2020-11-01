Сотрудники полиции Кабардино-Балкарии проводят проверку по факту конфликта во втором лицее Нальчика





В Дежурную часть сообщили, что на 2-ом этаже школы слышны хлопки, похожие на выстрел. По данным оперативников, между учеником 8 класса и его преподавателем произошло разногласие по учебному вопросу. Школьник позвал своих знакомых для разбирательства с преподавателем. В ходе инцидента произошла потасовка между учителем и двумя пришедшими местными жителями, 36 и 26 лет. После чего учитель вышел на улицу, взял из своей автомашины травматический пистолет, вернувшись в школу произвел выстрелы в воздух. В результате происшествия пострадавших нет. Участники конфликта доставлены в отдел полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.