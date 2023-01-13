Сотрудники печатных изданий Кабардино-Балкарии отмечают профессиональный праздник

12-этажное здание на главной улице Нальчика – центр республиканской прессы. В Доме печати находятся редакции газет и журналов, которые выпускают в Кабардино-Балкарии.
История республиканской журналистики насчитывает больше ста лет. Началось все в 20-х годах прошлого века: тогда стали издавать газету “Красная Кабарда”. Она не раз меняла название, и сейчас читатели знают ее как “Кабардино-Балкарскую правду”.
“Красную Кабарду” вначале издавали только на русском, но со временем в ней появились страницы на национальных языках. Сейчас на кабардинском в республике выходят “Адыгэ псалъэ”, “Ошхамахо” и “Нур”, на балкарском – “Заман”, “Минги-Тау” и “Нюр”.
Классический способ распространения газет – по подписке или в киосках. Он актуален и сейчас, но в эпоху интернета и социальных сетей редакции не отказываются от новых форматов и их преимуществ.
Профессионалы, рассказывающие о жизни региона, - всегда в движении – в поисках новостей и интересных героев, а также самых верных слов и отточенных формулировок.
Стандартный формат газет, выходящих по будням, – четыре разворота, больше трех тысяч строк. Создают их люди, по-настоящему влюбленные в свою профессию.
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