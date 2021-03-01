Сотрудники отделения Пенсионного фонда РФ по КБР прошли вакцинацию от короновируса





Сегодня вакцинацию от коронавируса сделали сотрудники регионального отделения Пенсионного фонда. Учитывая специфику работы специалистов – необходимость общаться с широким кругом людей, такая защита для них особенно важна. К иммунизации сегодня приступили 10 человек. Специалисты ведомства прямо на рабочем месте получили первый компонент вакцины «Спутник V». Прививки им поставили работники одной из нальчикских поликлиник. Иммунизацию в региональном отделении Пенсионного фонда продолжат и в дальнейшем.