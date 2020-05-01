Сотрудники организаций не могут по своему желанию оставаться на удаленной работе

Следует согласовать действия с работодателем, иначе придется отвечать за нарушение трудового распорядка. Такие разъяснения дали в ходе дискуссии, организованной Институтом законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России.

С 12-го мая в стране завершился период нерабочих дней в связи с коронавирусом, но главам субъектов дано право вносить коррективы в график, исходя из положения дел на местах. Режим работы конкретной организации определяет ее руководство с учетом ситуации в регионе.

Юристы отмечают, что есть возможность обратиться с просьбой оставить работника на дистанционном режиме. Но последнее слово здесь за руководителем организации. Если сотрудник и работодатель все же решат сохранить удаленку, то эксперты рекомендуют обеим сторонам подписать соглашение, чтобы избежать разногласий в дальнейшем. Кроме того, организациям советуют также ввести определенную форму отчетности по сотрудникам, работающим удаленно.