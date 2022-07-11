home
Главная
>
Новости
>
Сотрудники МВД по Кабардино-Балкарии приняли участие в семейном спортивном фестивале

Сотрудники МВД по Кабардино-Балкарии приняли участие в семейном спортивном фестивале

11.07.2022 | 16:42
Семейный фестиваль “Папа, мама, я – спортивная семья” провели в эти выходные в универсальном спорткомплексе Нальчика. Этот праздник устроило для своих сотрудников руководство Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарии. Участников приветствовал министр Василий Павлов. Открывая фестиваль, он выразил уверенность, что все получат хороший заряд бодрости и отличного настроения, а также пожелал всем успехов и достойных побед в спортивном состязании. Соревновались 17 семейных команд из городских и районных отделов. В программе пять заданий. На первом этапе участники должны были проявить таланты в конкурсе плакатов: нарисовать визитную карточку команды. В составе каждой - папа, мама и ребёнок (от 6 до 10 лет). Дальше бег с ракеткой и шариками, теннис, катание мяча хоккейной клюшкой по серпантину, проход по тоннелю, прыжки в мешках. В итоге в лидеры выбилась команда “Патриот” из Майского района. “Силачи” из Зольского – вторые. Черекская “Радуга” на третьем месте. Все участники спортивного фестиваля получили сертификаты и ценные призы. Победителям достались бесплатные путевки на отдых. https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных