Сотрудники МВД по Кабардино-Балкарии приняли участие в семейном спортивном фестивале

Семейный фестиваль “Папа, мама, я – спортивная семья” провели в эти выходные в универсальном спорткомплексе Нальчика. Этот праздник устроило для своих сотрудников руководство Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарии.
Участников приветствовал министр Василий Павлов. Открывая фестиваль, он выразил уверенность, что все получат хороший заряд бодрости и отличного настроения, а также пожелал всем успехов и достойных побед в спортивном состязании.
Соревновались 17 семейных команд из городских и районных отделов. В программе пять заданий. На первом этапе участники должны были проявить таланты в конкурсе плакатов: нарисовать визитную карточку команды. В составе каждой - папа, мама и ребёнок (от 6 до 10 лет). Дальше бег с ракеткой и шариками, теннис, катание мяча хоккейной клюшкой по серпантину, проход по тоннелю, прыжки в мешках.
В итоге в лидеры выбилась команда “Патриот” из Майского района. “Силачи” из Зольского – вторые. Черекская “Радуга” на третьем месте. Все участники спортивного фестиваля получили сертификаты и ценные призы. Победителям достались бесплатные путевки на отдых.
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