Сотрудники МЧС сегодня выдвинулись на выручку сразу двум разным группам альпинистов на Эльбрусе





Сначала о помощи попросила группа из Белгорода. На высоте 5200 метров одному из 19 человек стало плохо, наблюдались признаки горной болезни. Спасатели спустили его на высоту 3800. От дальнейшей эвакуации пострадавший отказался, угрозы жизни нет. Около 12 часов пришло сообщение от другой группы – из Чебоксар. Одному из 10 альпинистов на высоте уже 5600 метров тоже не здоровится и самостоятельно спустится с горы не может. На помощь обеих групп отправились 13 спасателей.