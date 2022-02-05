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Сотрудники МЧС России провели дезинфекцию железнодорожного вокзала в Нальчике

Сотрудники МЧС России провели дезинфекцию железнодорожного вокзала в Нальчике

05.02.2022 | 11:43
Специалисты регионального МЧС России осуществили дезинфекцию железнодорожного вокзала в Нальчике. Мероприятия проведены в целях профилактики и недопущения распространения вирусных инфекций. Сотрудники чрезвычайного ведомства выполнили работы по спецобработке основного здания вокзального комплекса, служебных помещений, входных групп, камеры хранения, конвейерных лент для досмотра багажа, а также мест общего пользования. Всего обработано более 300 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС по Кабардино-Балкарии. Дезинфекцию осуществляли сотрудники службы радиационной и химической защиты специализированной пожарно-спасательной части. МЧС России напоминает гражданам о необходимости добросовестно соблюдать все рекомендации для недопущения распространения вирусных инфекций.  
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