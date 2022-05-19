Сотрудники МЧС проверяют готовность озер КБР к началу купального сезона

Проверка спасательных жилетов, кругов, катамаранов... Сотрудники МЧС определяют, готовы ли на втором озере Нальчика к летнему сезону. Обязательные пункты: огороженные зоны для купания, предупреждающие знаки, очищенное дно. Если у работников обнаружатся недочеты, будет время, чтобы их устранить. В «чрезвычайном ведомстве» говорят: по весне нужно готовить не только водоемы, технику и персонал. Сами граждане должны настраиваться на безопасный отдых, ведь правила для того и созданы, чтобы не было происшествий. В прошлом году на реках и озерах республики погибли 15 человек, трое из них – дети. Среди основных причин трагедии – купание в запрещенных местах и в нетрезвом виде, а также родительский недосмотр. Озеро «Трек» для погружений в воду не предназначено, однако случиться может всякое. Амирхан Савкуев работает здесь спасателем уже шестой год, однако на учебную скамью садится перед началом каждого сезона. Чтобы у Амирхана Савкуева и его коллег не было повода проверять знания на практике, сотрудники МЧС проводят информационные кампании в соцсетях и классные часы в школах. И прямо на улицах раздают листовки, в которых сказано, как уберечь себя на озерах и реках.