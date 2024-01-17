Сотрудники МЧС провели рейд на замёрзших озёрах в Нальчике

С отдыхающими проводили профилактические беседы – призывали не ходить по льду, который образовался на водной поверхности.
Это обязательная часть работы спасателей в зимний период. Ее главная цель – предупредить несчастные случаи. Работники чрезвычайного ведомства настоятельно рекомендуют не испытывать лед на прочность. Погода сейчас неустойчивая – морозы сменяются оттепелью, а потому покрытие на водоемах тонкое и хрупкое.
Чтобы неожиданно не оказаться в холодной воде, лучше гулять по берегам и любоваться красотой замерзших потоков со стороны. Профилактические рейды продолжатся и на других озерах, добавили в управлении МЧС.
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