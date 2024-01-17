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Сотрудники МЧС провели рейд на замёрзших озёрах в Нальчике

Сотрудники МЧС провели рейд на замёрзших озёрах в Нальчике

17.01.2024 | 21:53
С отдыхающими проводили профилактические беседы – призывали не ходить по льду, который образовался на водной поверхности. Это обязательная часть работы спасателей в зимний период. Ее главная цель – предупредить несчастные случаи. Работники чрезвычайного ведомства настоятельно рекомендуют не испытывать лед на прочность. Погода сейчас неустойчивая – морозы сменяются оттепелью, а потому покрытие на водоемах тонкое и хрупкое. Чтобы неожиданно не оказаться в холодной воде, лучше гулять по берегам и любоваться красотой замерзших потоков со стороны. Профилактические рейды продолжатся и на других озерах, добавили в управлении МЧС.   https://t.me/vestikbr
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