Сотрудники МЧС провели пожарно-тактические учения в десятой школе Нальчика

Как действовать при возможном пожаре? Об этом ученикам 10-й школы Нальчика сегодня рассказали сотрудники МЧС. В профилактической беседе участвовали также добровольцы.
Школьников научили оказывать первую помощь и пользоваться средствами защиты от огня. В ходе эстафеты ребята оценили свою физическую подготовку и познания в области пожарной безопасности. Здесь же провели учебную эвакуацию, в ходе которой спасатели продемонстрировали, как они помогают тем, кто получил ранения и травмы.
Профилактическая беседа завершилась демонстрацией оборудования, которое огнеборцы используют в каждодневной практике.
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