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Сотрудники МЧС провели пожарно-тактические учения в десятой школе Нальчика

Сотрудники МЧС провели пожарно-тактические учения в десятой школе Нальчика

25.10.2022 | 16:37
Как действовать при возможном пожаре? Об этом ученикам 10-й школы Нальчика сегодня рассказали сотрудники МЧС. В профилактической беседе участвовали также добровольцы. Школьников научили оказывать первую помощь и пользоваться средствами защиты от огня. В ходе эстафеты ребята оценили свою физическую подготовку и познания в области пожарной безопасности. Здесь же провели учебную эвакуацию, в ходе которой спасатели продемонстрировали, как они помогают тем, кто получил ранения и травмы. Профилактическая беседа завершилась демонстрацией оборудования, которое огнеборцы используют в каждодневной практике.   https://t.me/vestikbr
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