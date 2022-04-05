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Сотрудники МЧС приняли участие в тренировке на заводе «Гидрометаллург» в Нальчике

Сотрудники МЧС приняли участие в тренировке на заводе «Гидрометаллург» в Нальчике

05.04.2022 | 16:41
Пожарно-тактические учения МЧС провели на заводе «Гидрометаллург». Это часть ежегодной тренировки спасателей. Завод относится к категории потенциально опасных объектов, а потому такие занятия просто необходимы. Целей было две – ликвидировать последствия разлива соляной кислоты и потушить мазут, который загорелся в подземном резервуаре. Такие события предполагала легенда учений. Над задачами совместно работали сотрудники МЧС, аварийных служб и администрации предприятия. В тренировке участвовали больше полусотни человек. Они использовали 10 спецмашин. По словам сотрудников МЧС, поставленные цели были достигнуты.
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