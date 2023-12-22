Сотрудники МЧС по КБР проверяют места проведения массовых новогодних торжеств

Безопасность новогодних праздников – на контроле МЧС… Сотрудники ведомства провели надзорно-профилактическую проверку в Музыкальном театре. Операцию назвали «Новый год».
Это плановое обследование. Проводят его каждый год перед праздниками, когда декабрь сменяется январем.
Пути свободны, люди могут беспрепятственно передвигаться, констатируют сотрудники ведомства. Они даже проверили, как установлена главная героиня новогодней пьесы – праздничная елка.
Визит сотрудников МЧС не обошелся без противопожарного инструктажа с ответственными работниками театра... В ведомстве рассказали, что сегодня в республике на учете – больше 300 площадок, где пройдут новогодние детские праздники, а также шесть специализированных магазинов, в которых продают пиротехнику. Один из них спасатели также посетили сегодня.
Обязательно следует проверить срок годности изделия. Важно и то, как хранится пиротехника: это должно быть сухое помещение с хорошей вентиляцией. Перед использованием нужно тщательно изучить инструкцию.
Если нарушить правила, можно получить либо нанести травму. Салюты, петарды, «бомбочки» требует особо тщательного и осторожного подхода, чтобы после не пришлось устранять плачевные последствия.
И врачи, и спасатели говорят об одном: можно встретить праздник ярко, однако подходить к приготовлениям нужно осознанно и с умом.
https://t.me/vestikbr