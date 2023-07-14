Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в с.п. Черная речка

В 11:45 14.07.2023 года поступило сообщение о том, что в с.п. Черная Речка по ул. Мира, произошел пожар. По прибытии установлено, что горит навес с тюками сена, кровля жилого дома. В 17:15 пожар ликвидирован. Площадь пожара составила 550 кв. м. В результате пожара погибших и пострадавших нет. На месте происшествия по рангу пожара 1 БИС привлекались силы и средства ГУ МЧС России по КБР в количестве 23 человека и 5 единиц техники. Причина пожара и обстоятельства происшествия устанавливаются. МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит Ваша жизнь, жизнь Ваших близких и сохранность имущества!