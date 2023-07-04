Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в Нальчике

В 17:15 04.07.2023 года поступило сообщение о том, что в г. Нальчик по ул. Речная, произошел пожар. По прибытии установлено, что горит навес и автомобиль «Газель». В 17:52 полностью ликвидирован. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. В результате пожара погибших и пострадавших нет. На месте происшествия привлекались силы и средства ГУ МЧС России по КБР в количестве 10 человек и 2 единицы техники. Причина пожара и обстоятельства происшествия устанавливаются. МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит Ваша жизнь, жизнь Ваших близких и сохранность имущества!