Сотрудники МЧС Кабардино-Балкарии проверяют торговые точки, где продают петарды и фейерверки

Профилактическая акция от сотрудников МЧС: ежегодно перед Новым годом специалисты проверяют магазины, где продают фейерверки. Одна из торговых точек, которую посетили с инспекцией, находится в Нальчике.
Сотрудник МЧС осмотрел саму продукцию и оценил, соблюдаются ли условия пожарной безопасности и правила демонстрации петард и салютов. Во время беседы с продавцами инспектор напомнил им о порядке обращения с пиротехникой, чтобы те могли должным образом инструктировать покупателей.
У фейерверков должны быть сертификаты соответствия и не истекший срок годности. Покупать такие товары следует в стационарных торговых точках, чтобы салюты в честь праздника стали безопасными для всех.
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