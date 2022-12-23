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Сотрудники МЧС Кабардино-Балкарии проверяют торговые точки, где продают петарды и фейерверки

Сотрудники МЧС Кабардино-Балкарии проверяют торговые точки, где продают петарды и фейерверки

23.12.2022 | 16:34
Профилактическая акция от сотрудников МЧС: ежегодно перед Новым годом специалисты проверяют магазины, где продают фейерверки. Одна из торговых точек, которую посетили с инспекцией, находится в Нальчике. Сотрудник МЧС осмотрел саму продукцию и оценил, соблюдаются ли условия пожарной безопасности и правила демонстрации петард и салютов. Во время беседы с продавцами инспектор напомнил им о порядке обращения с пиротехникой, чтобы те могли должным образом инструктировать покупателей. У фейерверков должны быть сертификаты соответствия и не истекший срок годности. Покупать такие товары следует в стационарных торговых точках, чтобы салюты в честь праздника стали безопасными для всех.   https://t.me/vestikbr
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