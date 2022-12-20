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Сотрудники МЧС Кабардино-Балкарии приняли участие в донорской акции

Сотрудники МЧС Кабардино-Балкарии приняли участие в донорской акции

20.12.2022 | 15:41
Доноры не просто сдают кровь, они дают надежду на спасение тем, кому это жизненно необходимо, говорят сотрудники чрезвычайного ведомства. Перед процедурой добровольцев обследуют: проверяют вес, артериальное давление и уровень гемоглобина. Донорская кровь требуется пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, пациентам, во время сложных операций, а также людям, страдающим онкологическими заболеваниями… Каждый доброволец сдает по 450 миллилитров крови. Как отмечают в региональном управлении МЧС, многие сотрудники ведомства являются активными донорами на протяжении долгих лет. Нынешнюю акцию проводят уже третий год подряд. Станция переливания в Нальчике – единственное в Кабардино-Балкарии медучреждение, которое осуществляет заготовку, переработку и хранение крови. Ежегодно в республике в различных донорских акциях участвуют около шести тысяч человек.   https://t.me/vestikbr
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