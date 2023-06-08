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Сотрудники МЧС из КБР работают в Белгородской области

Сотрудники МЧС из КБР работают в Белгородской области

08.06.2023 | 10:13
С октября прошлого года в Белгородской области находится бронированная пожарная автоцистерна, которую направили туда из нашей республики. Работают на ней по два водителя. Группы меняются каждый месяц. Сейчас на дежурстве сотрудники второй пожарно-спасательной части Нальчика Алибек Карданов и Азамат Хандохов. Они выезжают к местам происшествий вместе с огнеборцами из Белгорода – тушат пожары после прилетов снарядов в городе Шебекино. Местные жители записывают видеоролики, в которых благодарят спасателей из Кабардино-Балкарии, - людей, с риском для жизни выполняющих поставленные перед ними задачи.   https://t.me/vestikbr
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