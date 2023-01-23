Сотрудники IT-компаний могут подать документы на отсрочку от весеннего призыва через портал госуслуг

С сегодняшнего дня через портал госуслуг сотрудники IT-компаний могут подать документы на отсрочку от весеннего призыва. Об этом сообщили в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.
Разместить соответствующее заявление нужно с 23 января по 6 февраля в личном кабинете на сайте, после этого работодатель увидит его у себя. Если сотрудник не имеет такой возможности, трудовая организация может внести его в список самостоятельно.
До 9 февраля компания проверит данные, подтвердит их и отправит в Минцифры. Оттуда в Минобороны документы передадут до 1 марта. Решения призывная комиссия будет принимать с 1 апреля по 15 июля.
В числе ключевых критериев: высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку и работа в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев в период с 1 апреля 2022-го по 31 марта 2023-го. Если стаж меньше, работодатель должен убедиться в том, что сотрудник трудоустроился в течение года после окончания учебы.
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