Сотрудники ГТРК КБР прошли вакцинацию от коронавируса





Сегодня первым компонентом вакцины от ковида привились и наши сотрудники. Выездная бригада медиков побывала в ГТРК «Кабардино-Балкария». Корреспонденты Службы информации, редакторы тематического вещания, режиссеры, операторы, водители – все те, кто работает «на передовой», сегодня сделали прививку от коронавируса – получили первый компонент вакцины. У сотрудников ГТРК «Кабардино-Балкария» появилась возможность обрести защиту без отрыва от производства. Сотрудники выездной бригады предлагали на выбор различные вакцины, которые применяются в нашей стране. Перед прививкой – обязательный осмотр и консультация врача. Также необходимо ответить на вопросы в анкете. И только после медицинская сестра приступает к делу. А работы в эти дни у специалистов, выезжающих на предприятия, хватает. Вакцинироваться не просто нужно – крайне необходимо, каждый из сотрудников уяснил для себя твердо, ведь важно обезопасить не только себя, но и тех, кто рядом.