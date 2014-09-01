Сотрудники ГТРК «Кабардино-Балкария» почтили память погибших героев





О погибших в годы Великой Отечественной сегодня вспоминали и в ГТРК «Кабардино-Балкария». Митинг, посвященный Дню Победы, провели у мемориального камня, который установлен на территории телецентра. На фронтах войны воевали около 40 работников радиокомитета. Больше половины погибли в боях за освобождение Родины. Солдатам-освободителям адресованы стихи на монументе. К нему возлагают цветы в дни памятных событий в жизни страны.

«С праздником вас дорогие коллеги. Сегодня вся страна вспоминает наших героев. 30 миллионов человеческих жизней заплатила наша страна за эту священную победу. Это то, что нельзя забывать, это то, что нужно передавать потомкам. Эту гордость за нашу великую победу.»- поздравила присутствующих Людмила Казанчева, директор ГТРК «Кабардино-Балкария».