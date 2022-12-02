Сотрудники Госавтоинспекции провели в Нальчике «Лотерею вежливости». Таким образом решили поощрить пешеходов и водителей, соблюдающих Правила дорожного движения.
Полицейские расположились недалеко от перекрестков, где есть «зебра», но нет светофоров, и решили оценить поведение пешеходов и водителей. Тем, кто проявил уважение к ПДД и участникам дорожного движения, вручили поощрительные призы – билеты в театр и кино, на выставки, в развлекательные и спортивные центры.
Всего нальчанам передали почти полторы сотни приятных сюрпризов. Полицейским в этом помогли волонтеры… «Лотерею вежливости» запустили впервые. Результаты проанализируют, и, возможно, акцию повторят.
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