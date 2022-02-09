Сотрудники Госавтоинспекции провели беседы по ПДД с юными пешеходами Эльбрусского района 

Акция состоялась в рамках общереспубликанского декадника «Дети на дороге». Сотрудники Госавтоинспекции отдела МВД России по Эльбрусскому району совместно с инспекторами ПДН и представителем Совета женщин Марьям Кантемировой провели беседы по ПДД с юными пешеходами. Местами для акции, состоявшейся в рамках общереспубликанского профилактического декадника «Дети на дороге», стали детские площадки, дворы и парковые зоны, ведь именно там дети чаще всего проводят свой досуг. Во время бесед инспекторы напомнили детям о правилах дорожного движения, которыми должен руководствоваться каждый пешеход, чтобы обеспечить свою безопасность. - Важно дождаться полной остановки всех транспортных средств и только после этого переходить дорогу, - предупредили полицейские. Автоинспекторы также напомнили об опасных последствиях выхода из-за стоящего транспорта и игр вблизи проезжей части дороги. С помощью иллюстрированных плакатов полицейские продемонстрировали детям дорожные «ловушки», которые могут подстерегать по дороге в школу и домой. Марьям Кантемирова напомнила юным участникам дорожного движения, что в вечернее время суток каждому пешеходу необходимо быть заметным для водителей, а поможет в этом яркий световозвращающий аксессуар. В завершение акции каждый ребенок получил световозвращающий элемент и памятки о правилах дорожного движения.