Сотрудники Главного управления МЧС России по КБР почтили память защитников Родины

Сегодня сотрудники Главного управления МЧС России по КБР, во главе с начальником Михаилом Надежиным, приняли участие в возложении цветов к мемориалу «Вечный огонь славы» в Нальчике. Мероприятие было посвящено 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В торжественной церемонии приняли участие руководство республики, Правительства и Парламента, министерств и ведомств республики, военачальники, ветераны войны и вооруженных сил страны, представители общественности и духовенства, делегации предприятий и организаций, горожане. Перед началом возложения была объявлена минута молчания в память павших героев. Участники акции возложили цветы к мемориалу.