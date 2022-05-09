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Сотрудники Главного управления МЧС России по КБР почтили память защитников Родины

Сотрудники Главного управления МЧС России по КБР почтили память защитников Родины

09.05.2022 | 19:40
Сегодня сотрудники Главного управления МЧС России по КБР, во главе с начальником Михаилом Надежиным, приняли участие в возложении цветов к мемориалу «Вечный огонь славы» в Нальчике. Мероприятие было посвящено 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В торжественной церемонии приняли участие руководство республики, Правительства и Парламента, министерств и ведомств республики, военачальники, ветераны войны и вооруженных сил страны, представители общественности и духовенства, делегации предприятий и организаций, горожане. Перед началом возложения была объявлена минута молчания в память павших героев. Участники акции возложили цветы к мемориалу.
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