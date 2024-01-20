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Сотрудники ГИБДД провели на дорогах КБР рейд «Нетрезвый водитель»

Сотрудники ГИБДД провели на дорогах КБР рейд «Нетрезвый водитель»

20.01.2024 | 12:25
Около сорока водителей отстранили от управления транспортом за нарушения правил дорожного движения. Таков результат очередного рейда «Нетрезвый водитель». Отказался и… автоматически лишился водительских прав. Произошло все в ходе рейда управления ГИБДД «Нетрезвый водитель». При схожих обстоятельствах еще девять человек также лишились своих удостоверений. Пьяный водитель за рулем может нанести непоправимый ущерб. Об этом из года в год говорят полицейские, медики, общественники. Однако по-прежнему находятся автовладельцы, которые рискуют не только своей жизнью, но и подвергают опасности других людей. За езду в нетрезвом виде грозит серьезное наказание. На усмотрение суда возможны как принудительные работы, так и реальный тюремный срок. В республиканской Госавтоинспекции говорят, что очередные рейды пройдут 21 и 25 января.   https://t.me/vestikbr
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