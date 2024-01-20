Сотрудники ГИБДД провели на дорогах КБР рейд «Нетрезвый водитель»

Около сорока водителей отстранили от управления транспортом за нарушения правил дорожного движения. Таков результат очередного рейда «Нетрезвый водитель».
Отказался и… автоматически лишился водительских прав. Произошло все в ходе рейда управления ГИБДД «Нетрезвый водитель». При схожих обстоятельствах еще девять человек также лишились своих удостоверений.
Пьяный водитель за рулем может нанести непоправимый ущерб. Об этом из года в год говорят полицейские, медики, общественники. Однако по-прежнему находятся автовладельцы, которые рискуют не только своей жизнью, но и подвергают опасности других людей.
За езду в нетрезвом виде грозит серьезное наказание. На усмотрение суда возможны как принудительные работы, так и реальный тюремный срок.
В республиканской Госавтоинспекции говорят, что очередные рейды пройдут 21 и 25 января.
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