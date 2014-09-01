Сотрудники ФСБ задержали жителя КБР, готовившего теракт в Черкесске





Федеральная служба безопасности России предотвратила теракт, который готовил житель Кабардино-Балкарии по указанию боевиков запрещенной в нашей стране террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщили в Центре общественных связей ЭФЭСБЭ. Теракт планировался в Черкесске в отношение сотрудников правоохранительных органов. У задержанного изъяли компоненты и инструменты для изготовления самодельного взрывного устройства, а в мобильном телефоне обнаружили переписку с членами террористических структур, изобличающую его преступные намерения. В ходе следственных действий задержанный дал признательные показания, говорится в сообщении. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и участии в деятельности террористической организации.