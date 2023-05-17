Сотрудники ФСБ выявили 165 подпольных оружейников, в том числе в КБР

В стране выявили 165 подпольных оружейников. Сотрудники Федеральной службы безопасности провели операцию в 44 регионах, в том числе в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
В операции участвовали также полицейские и росгвардейцы. В результате из незаконного оборота изъято почти четыре сотни единиц огнестрельного оружия. Это пулеметы, автоматы, винтовки, карабины, ружья и пистолеты, изготовленные в нашей стране и за рубежом.
В этом же списке – боеприпасы разных видов. Кроме того, прекращена деятельность 40 подпольных оружейных мастерских. Работа пресечению противоправной деятельности в этой сфере продолжается, подчеркнули в ФСБ.
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