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Сотрудники Эльбрусского высокогорного спасотряда провели тренировочное занятие на леднике

Сотрудники Эльбрусского высокогорного спасотряда провели тренировочное занятие на леднике

19.01.2023 | 22:51
Вертикальный ледник как тренировочная база… Сотрудники подразделения “Нальчик” Эльбрусского высокогорного спасотряда провели занятие недалеко от Тырныауза на ледовом рельефе. Отработали подъем, спуск и транспортировку условно пострадавших, способы оказания им первой помощи. Протяженность маршрута – 50 метров, при этом угол подъема достигал 90 градусов. Движение по льду достаточно затруднительно: он хрупкий и легко раскалывается, говорят специалисты. На таких тренировках отрабатывают самую верную технику, а это необходимо, особенно зимой, когда в горах много отдыхающих. Напомним, что в прошлом году сотрудники Эльбрусского отряда провели почти полторы сотни поисковых операции. Спасены жизни 128 человек.   https://t.me/vestikbr
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