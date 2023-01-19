Сотрудники Эльбрусского высокогорного спасотряда провели тренировочное занятие на леднике

Вертикальный ледник как тренировочная база… Сотрудники подразделения “Нальчик” Эльбрусского высокогорного спасотряда провели занятие недалеко от Тырныауза на ледовом рельефе.
Отработали подъем, спуск и транспортировку условно пострадавших, способы оказания им первой помощи. Протяженность маршрута – 50 метров, при этом угол подъема достигал 90 градусов.
Движение по льду достаточно затруднительно: он хрупкий и легко раскалывается, говорят специалисты. На таких тренировках отрабатывают самую верную технику, а это необходимо, особенно зимой, когда в горах много отдыхающих.
Напомним, что в прошлом году сотрудники Эльбрусского отряда провели почти полторы сотни поисковых операции. Спасены жизни 128 человек.
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