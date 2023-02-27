Вызволили из снежной ловушки. Сотрудники Эльбрусского высокогорного отряда спасли троих сноубордистов, попавших под лавину.
ЧП случилось в эти выходные. Сноубордисты спускались по немаркированной трассе в ущелье Терскол и подрезали снежный массив. Чтобы их эвакуировать, пришлось привлечь 8 спасателей.
Туристов доставили в поселок Терскол, от помощи медиков они отказались. В чрезвычайном ведомстве отмечают, что поиск и спуск пострадавших осложнялся риском схода других лавин, и предупреждают: в горах сохраняется высокая лавиноопасность.
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