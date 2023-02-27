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Сотрудники Эльбрусского высокогорного отряда спасли троих сноубордистов, попавших под лавину

Сотрудники Эльбрусского высокогорного отряда спасли троих сноубордистов, попавших под лавину

27.02.2023 | 09:53
Вызволили из снежной ловушки. Сотрудники Эльбрусского высокогорного отряда спасли троих сноубордистов, попавших под лавину. ЧП случилось в эти выходные. Сноубордисты спускались по немаркированной трассе в ущелье Терскол и подрезали снежный массив. Чтобы их эвакуировать, пришлось привлечь 8 спасателей. Туристов доставили в поселок Терскол, от помощи медиков они отказались. В чрезвычайном ведомстве отмечают, что поиск и спуск пострадавших осложнялся риском схода других лавин, и предупреждают: в горах сохраняется высокая лавиноопасность.   https://t.me/vestikbr
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