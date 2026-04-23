Сотрудники ДПС помогли водителю в Эльбрусском районе

23.04.2026 | 14:00
В Эльбрусском районе полицейские помогли водителю, которому стало плохо за рулем. Во время рейда автоинспекторы заметили «Тойоту» – машина двигалась неуверенно и периодически уходила с траектории. Остановив водителя, они выяснили, что мужчине стало плохо, и вызвали скорую. Медики осмотрели его и решили госпитализировать. Поскольку продолжать движение он не мог, сотрудники Госавтоинспекции сели за руль его автомобиля и поехали следом за скорой в больницу. Там они припарковали иномарку и передали ключи владельцу. Мужчина поблагодарил инспекторов и пожелал им легкой службы.   https://t.me/vestikbr
