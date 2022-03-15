Сотрудники Антимонопольной службы усилили контроль цен на потребительском рынке КБР

Сотрудники Антимонопольной службы усилили контроль цен на потребительском рынке республики. И в частности на социально значимые продовольственные товары. Отслеживают наценку, начиная от производителей, заканчивая торговыми сетями. Надзорное ведомство проводит выездные проверки, которые помогут выявить необоснованное повышение цен на продовольствие как в федеральных сетях, так и у региональных продавцов. Чтобы проверить обоснованность цен, Антимонопольная служба отправляет запросы производителям, а также в головные офисы крупных сетевых компаний. Проверки проводят в сфере реализации не только продуктов питания, но и автомобильного топлива. Региональное управление ФАС открыло горячую линию для граждан. Если вам стало известно о необоснованном повышении цен, позвоните по номеру, который сейчас на экране, и сообщите о факте в надзорную службу. Там проведут проверку.