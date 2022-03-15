home
Главная
>
Новости
>
Сотрудники Антимонопольной службы усилили контроль цен на потребительском рынке КБР

Сотрудники Антимонопольной службы усилили контроль цен на потребительском рынке КБР

15.03.2022 | 22:37
Сотрудники Антимонопольной службы усилили контроль цен на потребительском рынке республики. И в частности на социально значимые продовольственные товары. Отслеживают наценку, начиная от производителей, заканчивая торговыми сетями. Надзорное ведомство проводит выездные проверки, которые помогут выявить необоснованное повышение цен на продовольствие как в федеральных сетях, так и у региональных продавцов. Чтобы проверить обоснованность цен, Антимонопольная служба отправляет запросы производителям, а также в головные офисы крупных сетевых компаний. Проверки проводят в сфере реализации не только продуктов питания, но и автомобильного топлива. Региональное управление ФАС открыло горячую линию для граждан. Если вам стало известно о необоснованном повышении цен, позвоните по номеру, который сейчас на экране, и сообщите о факте в надзорную службу. Там проведут проверку.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных