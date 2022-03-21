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Сотрудники администрации и ОМВД по Терскому району проверили цены на товары первой необходимости

Сотрудники администрации и ОМВД по Терскому району проверили цены на товары первой необходимости

21.03.2022 | 11:05
В целях оперативного реагирования на изменения экономической ситуации на продовольственных рынках, местной администрацией Терского муниципального района совместно с сотрудниками ОМВД по Терскому району был осуществлен выезд на объекты торговли в г.п. Терек. В ходе проведения мониторинга цен на продукты и товары первой необходимости рабочей группой были обследованы такие торговые объекты как «Магнит», «Анжелика», МУП «Терский рынок» и зафиксированы цены на реализуемую продукцию. В результате обследования дефицита продуктов и товаров на полках магазинов не обнаружено. Также не зафиксировано резких изменений стоимости на продукты и товары первой необходимости. В дальнейшем будут проводиться еженедельные выездные мероприятия с целью выявления фактов необоснованного повышения цен на продукты и товары. В случае выявления нарушений информация будет направляться в УФАС по КБР для дальнейшего реагирования.
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