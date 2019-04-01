Сотни тысяч цветов и новые скульптуры из растений появятся в столице республики в этом году — 2019.04.16





Двести саженцев деревьев уже украсили улицы Нальчика. Об этом рассказали специалисты Горзеленхоза. Работы по благоустройству и озеленению города не прекращались даже зимой. В холодное время года проводилась стрижка кустарников, обрезка и вал деревьев, представляющих угрозу для жителей. Сейчас работники предприятия следят за состоянием клумб, где высажены двулетники – виолы, тюльпаны… К лету город преобразится снова. Композиции будут ярких оттенков – желтого, оранжевого и красного. Всего предполагают посадить 700 тысяч цветов. Кроме того, появятся в городе и новые деревья – более полутора тысяч саженцев. Также запланированы новшества – две топиарные формы – скульптуры из растений. Одну – в виде двух соединенных между собой колец – можно будет увидеть у Дворца бракосочетания. Вторую – в сквере Дружбы народов на пересечении Ленина и Осетинской. Осенью начнут оформлять город к следующей весне. Будут сажать новые растения.