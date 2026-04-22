Сотни работодателей и тысячи вакансий: ярмарка трудоустройства прошла в КБР

В Кабардино-Балкарии прошел региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Событие охватило десятки площадок республики, где больше сотни работодателей предложили соискателям около 2,5 тысячи вакансий. Свои предложения презентовали ведущие предприятия региона.
Среди них «Баксан-Автозапчасть», «Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры», «Эльбрус Спиритс», «Газпром газораспределение Нальчик», а также наша государственная телерадиовещательная компания и другие. Посетители ярмарки получили актуальную информацию о вакансиях предприятий и организаций городов и районов республики. Особое внимание уделили профориентации молодежи. В КБГУ для старшеклассников в рамках «Фестиваля профессий» провели встречи, помогающие выбрать будущую специальность.
В Центре опережающей профессиональной подготовки колледжа устроили мастер-класс по составлению резюме, деловую игру «Мое первое собеседование» и выставку о системе среднего профобразования. В Кадровом центре «Работа России» прошел круглый стол о трудоустройстве людей с инвалидностью. Также для школьников, студентов, участников СВО и членов их семей организовали экскурсии на промышленные и сельскохозяйственные предприятия.
