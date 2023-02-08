home
Главная
>
Новости
>
Сосудистому хирургу РКБ Ахмеду Асланову присвоено звание «Заслуженный врач России»

Сосудистому хирургу РКБ Ахмеду Асланову присвоено звание «Заслуженный врач России»

08.02.2023 | 09:58
Сосудистому хирургу Республиканской клинической больницы Ахмеду Асланову присвоено звание «Заслуженный врач России». Указ подписал президент Владимир Путин. Профессор, доктор наук, заслуженный врач Кабардино-Балкарии и Ингушетии... Ахмед Асланов заведует кафедрой госпитальной хирургии медицинского факультета КБГУ. Десять лет работал заместителем главного врача РКБ. Под его началом в Кабардино-Балкарии стали делать операции на аорте и магистральных артериях. Разработали новые методы и тактики лечения пациентов с поражениями сосудов. У самого заслуженного врача России – девять патентов на медицинские изобретения. Также Ахмед Асланов – обладатель государственных и общественных наград, в том числе – от медицинского сообщества.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных