Сосудистому хирургу РКБ Ахмеду Асланову присвоено звание «Заслуженный врач России»

Сосудистому хирургу Республиканской клинической больницы Ахмеду Асланову присвоено звание «Заслуженный врач России». Указ подписал президент Владимир Путин.
Профессор, доктор наук, заслуженный врач Кабардино-Балкарии и Ингушетии... Ахмед Асланов заведует кафедрой госпитальной хирургии медицинского факультета КБГУ. Десять лет работал заместителем главного врача РКБ.
Под его началом в Кабардино-Балкарии стали делать операции на аорте и магистральных артериях. Разработали новые методы и тактики лечения пациентов с поражениями сосудов.
У самого заслуженного врача России – девять патентов на медицинские изобретения. Также Ахмед Асланов – обладатель государственных и общественных наград, в том числе – от медицинского сообщества.
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