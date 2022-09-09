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Состоялась дружественная встреча Главы КБР Казбека Кокова и Президента Республики Абхазия Аслана Бжании

Состоялась дружественная встреча Главы КБР Казбека Кокова и Президента Республики Абхазия Аслана Бжании

09.09.2022 | 19:39
Сегодня в режиме ВКС состоялась дружественная встреча Главы Кабардино-Балкарской Республики Казбека Кокова с Президентом Республики Абхазия Асланом Бжанией, который находится в Кабардино-Балкарию во главе с делегацией. Визит гостей из Республики Абхазия приурочен к празднованию 100-летия государственности Кабардино-Балкарской Республики. Во встрече со стороны Республики Абхазия приняли участие Руководитель Администрации Президента Республики Абхазия Джансух Нанба, министр культуры Республики Абхазия Эдуард Кове, депутат народного собрания – Парламента Республики Абхазия Леонид Лакербая. Кабардино-Балкарию представили Руководитель Администрации Главы КБР Мухамед Кодзоков, первый заместитель Председателя Правительства КБР Муаед Кунижев, министр экономического развития КБР Борис Рахаев, министр по делам национальностей и общественным проектам КБР Анзор Курашинов. Стороны обменялись теплыми приветствиями, Аслан Бжания поздравил жителей республики с юбилеем и пожелал дальнейшего процветания. Казбек Коков искренне поблагодарил Президента Республики Абхазия «за то, что сочли важным приехать к нам, проявил этим братские чувства и уважение к народу Кабардино-Балкарии». «Между нашими республиками сложился высокий уровень сотрудничества в различных сферах жизнедеятельности. Есть прочная основа и все предпосылки для расширения и укрепления этих связей по целому ряду направлений», - подчеркнул Глава Кабардино-Балкарии.
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