Состоялось заседание общественности КБР, посвященное 80-летию со дня рождения Валерия Кокова





В Колонном зале Дома правительства прошло торжественное заседание Общественной палаты республики. Посвятили его 80-летию со дня рождения Валерия Кокова. Приветственную телеграмму от президента России Владимира Путина зачитал полпред в СКФО Юрий Чайка. «Валерий Мухамедович был выдающимся государственным и общественным деятелем, волевым, энергичным, глубоко порядочным человеком, служение России, родной для него Кабардино-Балкарии, являлось для него высокой честью и смыслом всей его жизни, он многое сделал для уверенного развития республики в составе РФ, искренне радел о благополучии земляков»,- говорилось в телеграмме. Дружба Владимира Путина и Валерия Кокова – известный факт. Глава государства не раз говорил о роли первого Президента Кабардино-Балкарии в истории современной России. C большим уважением Валерий Мухамедович относился и к коллегам из соседних регионов. Спустя 16 лет после его смерти руководители республик говорят о нем с особой теплотой. В зале собрались и те, кто работал во времена руководства Валерия Кокова. Они делились воспоминаниями, рассказывали о нем, как о политике, наставнике, друге. В завершении встречи выступил Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Руководитель республики поблагодарил всех, кто помнит первого Президента КБР и отметил, что именно отец научил его так любить свой край и его жителей. Сегодня же в Доме правительства развернули фотовыставку, посвященную 80-летию первого Президента КБР. На снимках разных лет Валерий Коков в окружении, как первых лиц государства, так и обычных тружеников. Людей, которых он уважал и любил больше всего.