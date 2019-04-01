Состоялись матчи 23-го тура первенства российской футбольной лиги среди команд второго дивизиона — 2019.04.18





Нальчикский «Спартак» на выезде в Новороссийске встретился с местным «Черноморцем». Соперники находятся в середине турнирной таблицы и им необходимо набрать очки, чтобы войти в пятерку лучших.

Напомним, что в первом круге команды встречались в Нальчике. Тогда победу праздновали новороссийцы, выиграв у хозяев поля со счетом 1:3. В этот раз у нальчан также не получилось взять реванш. Борьба была очень упорной и бескомпромиссной. Начав игру очень активно, спартаковцы создали несколько опасных моментов у ворот «Черноморца», но особого успеха не добились. Инициативу в свои руки взяли новороссийцы. Обстановка в поле накалялась с каждой минутой. И вратарь, и даже сами футболисты выбивали идущий прямо в створ ворот мяч…. Выдержали. После двух таймов счет на табло-0:0. «Спартак-Нальчик» остался в турнирной таблице на своем месте. Теперь, 21 апреля мы принимаем на своем стадионе клуб «Ангушт» из Ингушетии. До конца сезона осталось семь игр, четыре из которых нальчане проводят дома. Значит, есть хорошая возможность заработать очки и поправить своё положение.