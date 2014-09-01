Состоялась рабочая встреча Главы КБР с начальником ГУ МВД России по СКФО Сергеем Бачуриным





Актуальные вопросы охраны правопорядка в республике Казбек Коков обсуждал сегодня на рабочей встрече с начальником МВД России по СКФО Сергеем Бачуриным, прибывшим в республику с официальным визитом. Руководитель окружного полицейского ведомства подчеркнул, что в преддверии сентябрьских выборов правоохранители будут тесно взаимодействовать со всеми заинтересованными структурами для обеспечения безопасности граждан. Озвучено, что обстановка в республике стабильная. Глава региона отметил: органы власти Кабардино-Балкарии всемерно содействуют правоохранителям в обеспечении правопорядка и противодействию экстремистским проявлениям. Также на встрече Сергей Бачурин вручил Казбеку Кокову памятную медаль «10 лет главному управлению МВД России по СКФО».