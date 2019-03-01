Сопровождение слепых и слабовидящих… В настоящее время один из благотворительных фондов страны ведет набор будущих тифлокомментаторов на бесплатное обучение — 2019.03.05





Специальные курсы для тех, кто впоследствии сможет лаконично описывать для людей с разными возможностями зрения предметы, пространства или действия, — часть общероссийской программы «Особый взгляд», разъясняют организаторы. К сотрудничеству приглашают активных и творческих людей, которые хотели бы освоить новую профессию. В подготовке таких специалистов заинтересованы и представители Кабардино-Балкарского отделения Всероссийского общества слепых. Это — одно из новых направлений социальной реабилитации людей с ограничениями по здоровью в России. Заявки от участников из регионов принимаются до 15-го марта на сайте проекта. После кандидаты на конкурсной основе пройдут отбор и дистанционное тестирование. Обучение первой группы начнется с 17-го июня.