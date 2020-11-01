Сообща мы можем решить любые проблемы





Именно на это была направлена акция «Мы вместе», промежуточные итоги которой подвели в Нальчике. Это всероссийская акция взаимопомощи, которую объявили представители ОНФ и движения «Волонтеры-медики». Подключились и другие неравнодушные граждане. Главная цель – помочь нуждающимся во время распространения новой коронавирусной инфекции. Тем, кто усердно трудился в период с февраля по октябрь, вручили общественные награды, в целом – больше 20 медалей. Также представители Общероссийского народного фронта вручили благодарности тем, кто совсем недавно вступил в ряды добровольцев, чтобы подчеркнуть их вклад в акцию «Мы вместе».