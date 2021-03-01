Солдатский медальон героя ВОВ передали семье Абиля Дзугожева





Еще один солдатский медальон героя Великой Отечественной передали потомкам. Представители Поискового движения России и организации «Военная археология» посетили село Сармаково, чтобы передать памятную вещь семье погибшего бойца. Теперь родственники Абиля Дзугожева, обрели бесценную реликвию – солдатский медальон – и узнали, где рядовой похоронен. До этого почти 80 лет «солдата Победы» считали пропавшим без вести. Команда Поискового движения России и международной организации «Военная археология» передала материалы двоюродной сестре – Розе Дзугожевой. В них – данные о сражениях, а также горсть земли с места захоронения. Помимо этого, участники организации «Военная археология» увековечили имя уроженца Сармакова на плите у братской могилы в польском городе Гайновка, где обрел вечный покой Абиль Дзугожев. Сведения о нем также есть в книге «Имена из солдатских медальонов».