Сохраняем память: стартовал прием заявок на «Бессмертный полк онлайн»

Стартовал прием заявок на акцию «Бессмертный полк онлайн». Как отметили на официальном портале, для участия нужно зайти на сайт и зарегистрироваться. Войти можно через номер телефона, Сбер Айди, соцсети или мессенджер MAX. Жители Кабардино-Балкарии также могут подать заявку.
Сайт попросит загрузить фото героя. При плохом качестве снимка нейросеть «Кандинский» поможет его отреставрировать. Если фотографии нет, можно заполнить анкету: имя, фамилия, годы жизни и другие данные. Волонтеры «Бессмертного полка России» сообщили: анкеты, которые прошли модерацию в 2025-ом, автоматически включат в трансляцию в этом году. Заявки принимают до 6 мая.
Трансляция выйдет в эфир в День Победы на портале «Бессмертного полка России», в Сбер Айди, соцсетях и мессенджере MAX. Первыми увидят шествие жители Чукотки и Дальнего Востока. Затем акция пройдет по всем часовым поясам страны.
