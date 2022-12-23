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Согласован мастер-план развития всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Эльбрус»

Согласован мастер-план развития всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Эльбрус»

23.12.2022 | 15:38
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков вместе с замминистра экономического развития России Сергеем Назаровым провели сегодня заседание рабочей группы по развитию курорта «Эльбрус» при Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО. На заседании рабочей группы компания Кавказ.Рф представила концепцию развития курорта Эльбрус. В целом по итогам встречи провели пресс-конференцию. Журналистам рассказали, что уже согласован мастер-план территории особой экономической зоны в Приэльбрусье. Обсудили порядок привлечения резидентов. На особом контроле развитие инфраструктуры и безопасности туристов. В ближайшие несколько лет запланировано строительство объектов с общим фондом почти 4 тысячи мест размещения. Намерены восстановить Приют 11, благоустроить и запустить свыше 30 туристических маршрутов и троп. Они будут оборудованы входными группами, местами отдыха, смотровыми площадками. До конца 2025 года в планах увеличить протяженность трасс в 2 раза и построить шесть новых канатных дорог. Ожидаемый объем инвестиций - порядка 43 миллиардов рублей как бюджетных, так и внебюджетных средств. Республика получит качественную и современную туристическую инфраструктуру, следовательно - и рост турпотока. Эльбрус должен стать курортом международного уровня, это — серьезный рост экономики республики, создание дополнительных рабочих мест, развитие самого Эльбрусского района. Участники встречи осмотрели парковку, которую уже заканчивают возводить. Рассчитана она не 800 мест и находится чуть ниже поляны азау. А на самой поляне гости открыли ярмарочную площадь.   https://t.me/vestikbr
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