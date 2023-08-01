Соцвыплаты работающим пенсионерам в КБР будут пересчитаны

С сегодняшнего дня в России пересчитают ежемесячные социальные выплаты работающим пенсионерам. Максимальная прибавка составит около 400 рублей.
Зависит она от уплаты работодателем социальных взносов в 2022-м. Размер повышения рассчитывают индивидуально, однако по закону оно не может превышать трех пенсионных коэффициентов. А один такой показатель в нынешнем году составляет 123 рубля 77 копеек.
Перерасчет произведут автоматически, поэтому не нужно писать никаких заявлений. И обращаться в Социальный фонд по этому поводу тоже нет необходимости.
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