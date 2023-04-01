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Социальные пенсии в России сегодня увеличили на 3,3 процента

Социальные пенсии в России сегодня увеличили на 3,3 процента

01.04.2023 | 09:39
Выплата полагается пожилым людям, у которых нет достаточного трудового стажа для страховой пенсии… С первого апреля также вступает в силу закон о защите владельцев материнского капитала при приобретении жилья. Отныне особым требованиям Банка России должны соответствовать кредитные и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, которые могут принимать средства маткапитала в погашение займов на покупку домов и квартир. Такие организации включат в специальный перечень… С этого месяца владельцам жилья начнут приходить новые квитанции за услуги ЖКХ, в частности, на оплату общедомовых нужд. Теперь деньги за электроснабжение будут взимать по фактическому потреблению. Если в многоэтажке установлен счетчик – согласно его показателям. Если нет –исходя из нормативов… Сегодня изменен порядок, по которому определяют, сколько могут стоить услуги ЖКХ. Регионы станут самостоятельно утверждать максимально допустимую долю расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг… А с 28-го апреля министерства и ведомства смогут получать в электронной форме сведения из Единого государственного реестра ЗАГСа, то есть данные, например, о свидетельствах о рождении или заключении брака. В конце апреля поменяются также требования для поступления на госслужбу. В частности, введут такие понятия, как «профессиональный уровень», его оценка, область и вид профессиональной служебной деятельности. А вот проведение квалификационного экзамена отменяется.   https://t.me/vestikbr
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