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Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Намыс» отметил 20-летний юбилей

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Намыс» отметил 20-летний юбилей

23.12.2022 | 16:19
На экране – самые первые воспитанники Республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Намыс». Видеоролик демонстрируют гостям – представителям министерств и ведомств. Пригласили их по случаю 20-летнего юбилея учреждения… А началось все в 2002 году. Тогда в системе министерства труда и социального развития Кабардино-Балкарии был создан социальный приют для детей и подростков на сто мест. Изначально здание принадлежало одному из детских садов. Центр создали, чтобы предотвратить беспризорность и обеспечить временное проживание детям от трех до 18 лет, попавшим в непростую ситуацию, в том числе семейную. Через год после создания здесь разработали специальную программу психодиагностического обследования воспитанников. После приют получил статус опорного учреждения социальной сферы. Запустили и проект «Истоки», в рамках которого открыли отделение реабилитации для женщин с детьми. Из года в год в центре старались улучшать материально-техническую базу и условия проживания. Сейчас в «Намысе» находятся около 60 ребят. Ежегодно воспитанники участвуют в конкурсах, турнирах, олимпиадах и достигают значимых результатов. В этом большая заслуга сотрудников центра, говорили на празднике. За выдающиеся заслуги в воспитании им вручили почетные грамоты от различных ведомств. За 20 лет работы больше четырех тысяч детей и подростков прошли реабилитацию в «Намысе». Они получили социальную, психологическую, медицинскую, правовую поддержку. Сотрудники центра делают все, чтобы помочь детям определиться с будущей профессией и обрести свое место в жизни.   https://t.me/vestikbr  
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